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الأحد، 20-08-2023 09:11 ص

شاهد لحظة تحطم طائرة خاصة على طريق سريع في ماليزيا

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الوكيل الإخباري - لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، ، في حادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع بولاية سيلانجور في ماليزيا .

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وقالت شبكة الطيران المدني الماليزية إن ستة ركاب واثنين من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها. وقالت الشرطة إن القتيلين الأخيرين كانا على الطريق السريع لدى تحطم الطائرة.


وأظهر مقطع مصور، لحظة سقوط الطائرة التي تحولت إلى كتلة نارية متدحرجة على الطريق.

وقال حسين عمر خان قائد شرطة سيلانجور: “الطائرة التي تم السماح لها بالفعل بالهبوط لم تجر أي مكالمات طوارئ. كانت الطائرة على بعد دقيقتين من الهبوط”.

 

 

 

 

 

هتون 

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