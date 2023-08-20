شاهد لحظة تحطم طائرة خاصة على طريق سريع في ماليزيا

الوكيل الإخباري - لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، ، في حادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع بولاية سيلانجور في ماليزيا .

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وقالت شبكة الطيران المدني الماليزية إن ستة ركاب واثنين من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها. وقالت الشرطة إن القتيلين الأخيرين كانا على الطريق السريع لدى تحطم الطائرة.



وأظهر مقطع مصور، لحظة سقوط الطائرة التي تحولت إلى كتلة نارية متدحرجة على الطريق.



وقال حسين عمر خان قائد شرطة سيلانجور: “الطائرة التي تم السماح لها بالفعل بالهبوط لم تجر أي مكالمات طوارئ. كانت الطائرة على بعد دقيقتين من الهبوط”.

🇲🇾 | EN VIDEO: Una avioneta privada se estrelló en una autopista cerca de Shah Alam, en Selangor dejando al menos 10 personas muertas. pic.twitter.com/G0tfzWAsFS August 17, 2023

هتون

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