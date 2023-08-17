شاهد تحطم مقاتلة خلال عرض جوي في أمريكا

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تحطم طائرة مقاتلة من طراز “ميغ – 23” خلال فعاليات معرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية.



وأظهر المقطع المنشور لحظة حصول الانفجار على متن المقاتلة وقيام الطيار بإطلاق مقعده للخروج من الطائرة، حيث هوت المقاتلة وسقطت في مكان قريب من المعرض.

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ووفقًا لإدارة مطار “ديترويت كابيتال” تحطمت الطائرة المقاتلة، التي كانت تؤدي عرضا جويا ضمن فعاليات معرض “ميشيغان”، حيث سقطت المقاتلة على موقف للسيارات وأدت إلى تضرر بعضها.



ونتيجة للحادث، لم يصب أحد بأذى، لكن تم نقل الطيار إلى المستشفى “كإجراء احترازي”.

هتون