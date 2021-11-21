الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 11:24 ص

شاهد...هبوط اضطراري لمروحية 'مي-17' التابعة للقوات الجوية الهندية

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الوكيل الإخباري - قامت مروحية نقل تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "مي-17" بهبوط اضطراري في إحدى المناطق الجبلية. ظهرت لقطات فيديو التقطت خلال هذه الحادثة على الشبكة.

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على ما يبدو، لم يجد الطيارون مكانًا جيدًا لإنزال طائرتهم، وبالتالي، بعد أن لامست الأرض، سقطت على اليمين، مما أدى إلى إتلاف المروحة.

تسبب الحادث فى حالة من الذعر بين السكان الذين سارعوا للابتعاد عن مكان الحادث.

 

وورد أن جميع الركاب الخمسة أصيبوا بإصابات طفيفة.

 

 

المصدر - لبنان 24 

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