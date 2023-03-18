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السبت، 18-03-2023 10:16 ص

صراع على الأرض ينتهي بمقتل أشهر أسود تنزانيا

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الوكيل الإخباري - فقد متنزه سيرينغيتي الوطني في تنزانيا نجمه، الأسد المشهور ببدته الكثيفة، إذ قضى في مواجهة مع أسود آخرين أصغر سناً. 

وقالت الناطقة باسم هيئة المتنزهات الوطنية في تنزانيا كاثرين مبيني لوكالة فرانس برس إن الأسد بوب جونيور البالغ 12 عاماً قُتل الأسبوع الفائت في قتال مع أسود منافسة.

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وأوضحت أن «من الشائع أن تتقاتل الحيوانات على الأراضي في سن معينة، وخصوصاً الأسود». وغالباً ما كان هذا الحيوان يوصف بأنه «أسد سيرينغيتي»، وكان يسهل على السياح التعرف عليه بسبب بدته الكثيف التي كان لوالده بوب الذي أطلق عليه هذا الاسم تيمناً بمغني الريغي الشهير بوب مارلي المعروف بجدائل شعره. ويمكن أن تعيش الأسود الأفريقية حتى 18 عاماً في الحرية، وفقاً لمنظمة «كاتس أوف أفريكا» المتخصصة.


ويضم متنزه سيرينغيتي في شمالي تنزانيا ما بين 3000 و3500 أسد، وفقاً للسلطات المسؤولة عن الحياة البرية.


إلا أن الوجود البشري المتزايد في مناطق هجرتها والصيد يحدّان من مساحة مَواطن هذه الحيوانات.

 

 

البيان 

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