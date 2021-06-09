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الأربعاء، 09-06-2021 10:37 ص

طالبة مصرية تثير الجدل برسالة وجهتها لأستاذها .. صورة

نم


الوكيل الإخباري - أثارت رسالة وجهتها تلميذة مصرية لأستاذها خلال امتحان اللغة الإنكليزية جدلاً واسعاً على "فيسبوك"، بين مؤيد ومعارض للرسالة ومنطقها.

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وجاء في الرسالة: "بالله عليك نجحني والله العظيم أمي ممكن تروح فيها، عارفة والله إني مذاكرتش كويس في الإنكليزي، بس والله العظيم هخليها تدعيلك وأمي دعواتها مستجابة، والمصحف، نجحني وحياة أغلى حاجة عندك، وهخلي تيتا كمان تدعيلك، أبوس إيدك نجحني وحياة أغلى حاجة عندك وحياة النبي لتنجحني وتعتبرني بنتك هموت والله لو منجحتش".

 

وتم تداول الرسالة بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأثارت تعاطفاً كبيراً مع طالبة الشهادة الإعدادية، بينما رأى البعض أنه يجب تحقيق العدل والمساواة بين جميع الطلاب.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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