طرق للتحدث أمام الناس دون خوف

الوكيل الإخباري - الخوف من التحدث أمام الجمهور نوع شائع من الرهاب، وقد يتفاوت بداية من التوتر الخفيف إلى الخوف الشديد والهلع، ويتجنب العديد من الأشخاص الذين يخافون من التحدث أمام الجمهور مواقف التحدث أمام الجمهور على الجملة، أو أنهم يعانون في تلك المواقف بسبب ارتعاش الأيدي والصوت، ولكن بالتحلي بروح المثابرة والتحضير، يمكنك أن تتغلب على هذا الخوف.

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* خطوات تساعدك على التخلص من رهاب مواجهة الجمهور



الاطلاع المسبق على الموضوع

كلما فهمت الموضوع الذي ستتحدث عنه أكثر، وكلما اهتممت بالموضوع أكثر، قل احتمال وقوعك في الخطأ أو خروجك عن الموضوع، وإذا خرجت عن الموضوع، فسيمكنك العودة سريعًا. خذ بعض الوقت للتفكير في الأسئلة التي قد يطرحها الجمهور وجهّز إجابات.



التنظيم

خطط جيدًا للمعلومات التي تريد أن تقدمها قبل موعد الإلقاء، بما في ذلك أي دعامات أو وسائل صوتية أو بصرية ستستخدمها، وكلما كنت منظمًا ستقل عصبيتك.

استخدم مخططًا على كارت صغير لتبقى دائمًا على المسار الصحيح، وإذا أمكن، زر المكان الذي ستلقي فيه عرضك التقديمي وتأكد من الأجهزة المتاحة قبل التقديم.



الممارسة المسبقة والتدريب

مارس عرضك التقديمي كاملاً عدة مرات، قدمه أمام بعض الأشخاص الذين ترتاح إليهم، واطلب منهم أن يقيموك، أو سجله بكاميرا فيديو وشاهده بحيث يمكنك الوقوف على فرص التحسين.



تصور النجاح

تخيل أن عرضك التقديمي سيمر بسلام؛ فالأفكار الإيجابية يمكن أن تساعدك في تقليص الشعور السلبي تجاه أدائك أمام الجمهور وتخلصك من بعض القلق.



التنفس العميق

فالتنفس العميق يمكن أن يفيد في التهدئة كثيرًا؛ خذ نفسين أو أكثر عميقين وبطيئين قبل الصعود على المنصة وأثناء التحدث.



التركيز على المادة التي ستلقيها وليس على الجمهور

فالناس يوجهون اهتمامهم بشكل رئيسي للمعلومة الجديدة في المقام الأول – وليس لطريقة تقديمها، وبالتالي قد لا يلاحظون توترك، وإذا لاحظ الجمهور توترك، فقد يدعمونك ويريدون لعرضك التقديمي النجاح.



عدم الخوف من لحظة الصمت

وإذا خرجت عن مضمون ما تتحدث عنه أو بدأت تشعر بالتوتر وعدم القدرة على التذكر، فقد يبدو وكأنك توقفت عن التحدث للأبد، ولكن في الواقع، ربما لا يستمر هذا الموقف سوى بضع ثوان، وحتى وإن طالت المدة، فمن المحتمل أن يفكر الجمهور في التوقف مؤقتًا للتفكير في ما تقوله، وقد يكون هذا وقتًا جيدًا لأخذ بعض الأنفاس البطيئة والعميقة.



الاعتراف بنجاحك

بعد الانتهاء من التحدث أو العرض التقديمي، شجع نفسك، قد لا يكون الأداء مثاليًا، ولكن تكمن فرص النجاح في الابتعاد عن انتقاد نفسك أكثر مما يفعل الجمهور، فكل شخص يخطئ في التحدث أو العرض التقديمي، وانظر إلى أي خطأ فعلته على أنه فرصة لتحسين مهاراتك.



الحصول على الدعم

التحق بمجموعة توفر الدعم لمن يواجهون صعوبة في التحدث أمام الجمهور، وإذا لم تستطع التغلب على الخوف بالممارسة بمفردك، ففكر في التماس المساعدة المتخصصة، ويمكن أن يكون العلاج السلوكي المعرفي أحد العلاجات الناجعة في تقليل الخوف من التحدث أمام الجمهور.

المصدر - صحتك



