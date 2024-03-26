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الثلاثاء، 26-03-2024 11:26 ص

علكة تكشف القاتل بعد 44 عاماً على الجريمة في أمريكا

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الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة دين روبرت بليمبتون (60 عاماً)، الأسبوع الماضي، بتهمة القتل من الدرجة الأولى و4 تهم بالقتل من الدرجة الثانية، في الجريمة التي وقعت سنة 1980 وأودت بحياة باربرا تاكر، التي كانت طالبة في كلية ماونت هود المجتمعية، وفقاً لبيان صحفي صادر عن المدعي العام لمقاطعة مولتنوماه.

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وقال ممثلو الادعاء، إن الحمض النووي الذي تم العثور عليه في قطعة من علكة بصقها بليمبتون في أثناء مراقبته قبل أكثر من 3 أعوام، أسهمت في اعتقاله وحل لغز الجريمة. وجاء في البيان، أن تاكر التي كانت تبلغ من العمر 19 عاماً، «تعرضت للاختطاف والاعتداء والضرب حتى الموت».

 

وقال مكتب المدعي العام، إن بليمبتون لا يزال محتجزاً بمقاطعة مولتنوماه. وفي 1980، تم اكتشاف جثة تاكر بالقرب من ساحة انتظار السيارات من قبل الطلاب الذين كانوا في طريقهم إلى الفصل الدراسي في الكلية. واكتشف المحققون تطابق الحمض النووي المأخوذ من العلكة مع مسحات تشريح الجثة، ليتم القبض على القاتل. 

 

 

البيان 

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