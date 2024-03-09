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السبت، 09-03-2024 09:14 ص

عملية سطو 'لا تصدق'.. ابن الـ 11 عاما سرق سيارة في انجلترا

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الوكيل الإخباري - في حادث غير متوقع، تفاجأت دورية شرطة في شمال إنجلترا عندما أوقفت سيارة تسحب مقصورة "كارافان"، ويقودها صبي صغير السن.

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وتلقت شرطة شمال يوركشاير، يوم الخميس الماضي، بلاغا بسرقة مقصورة من موقع لقضاء العطلات.

 

وبتعقب السيارة، تمكنت الشرطة في إنجلترا من إيقافها بعد مرور 45 دقيقة على البلاغ، قرب غارفورث.


وقال رجال الشرطة في إنجلترا إنهم "ذهلوا" عندما وجدا طفلا يبلغ من العمر 11 عاما وهو يقود سيارة بطريقة خطيرة.

وبتفتيش السيارة، وجد رجال الشرطة معدات تستخدم في تنفيذ السرقات، بالإضافة إلى مجموعة من لوحات تسجيل المركبات.

واعتقلت الشرطة الصبي للاشتباه في ارتكابه جرائم تشمل السرقة والسطو والقيادة الخطيرة.

وبعد استجوابه تم إطلاق سراحه بكفالة مشروطة من الشرطة للسماح للضباط بإجراء مزيد من التحقيق في القضية.

 

سكاي نيوز

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