الإثنين 12-07-2021
الوكيل الاخباري

ليبيا تعود إلى الإغلاقات لمواجهة كورونا

تونس تعلن عن 144 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

مسؤولون كبار للقضاء بانفجار بيروت وتحذير من عرقلة التحقيق

اصابتان بحريق منزل بلواء الأغوار الشمالية

ولي العهد يهنئ شلباية بإنجازه في ويمبلدون

لجنة الاوبئة تحذر بعد ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية بالأردن

الإمارات تتعهد بـ500 ألف جرعة لتونس

بريطانيا: انخفاض إصابات كورونا

اعلان من الخارجية الفلسطينية حول السفر من فلسطين للأردن

الاوبئة : 87% من حالات كورونا الجديدة في الأردن من سلالة دلتا

الأحد، 11-07-2021 09:56 م

عودة الملياردير البريطاني برانسون بعد رحلة سياحية ناجحة للفضاء - فيديو

133-194259-live-broadcast-billionaire-richard-branson-space_700x400


الوكيل الإخباري - انطلق الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون اليوم الأحد إلى حافة الفضاء برحلة تجريبية غير مسبوقة تنفذها شركة Virgin Galactic.

اضافة اعلان

 

وانطلقت طائرة مزدوجة الهيكل تحمل اسم والدة برانسون من مطار فضائي في ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية، وهي تحمل المركبة Unity وعلى متنها ستة أشخاص منهم برانسون.

واختتمت الرحلة بنجاح بعودة برانسون وزملائه إلى الأرض بسلام.

 

وجرى بث الرحلة على الهواء عبر صفحة برانسون في "تويتر".

وتعد هذه أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل إلى حافة الفضاء.


ووفقا لخطط الرحلة، حلقت الطائرة إلى ارتفاع 50 ألف قدم حيث تم إطلاق المركبة لترتفع بقوة الصاروخ عبر الحافة الخارجية للغلاف الجوي للأرض.


وفي قمة رحلتها، أي على ارتفاع حوالي 89 كيلومترا فوق صحراء نيو مكسيكو، مر الطاقم بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق قبل العودة إلى الأرض.


وتجاوزت Virgin Galactic بذلك شركة Blue Origin المنافسة التي من المقرر أن تنفذ رحلة فضائية خاصة بها في 20 يوليو وعلى متنها رئيس الشركة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وشقيقه مارك.


وكانت Blue Origin  قد قللت من أهمية رحلة Virgin Galactic مشيرة إلى إنه لا يمكن اعتبارها رحلة فضائية.

 


 

المصدر - روسيا اليوم 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
823031_Wallpaper2_1625970120021

عاصفة شمسية قوية تقترب من الأرض قد تؤثر على إشارات GPS والهواتف المحمولة

A768B0E3-2F4B-48DD-A0B6-1C78C8B297BA

عروس مقعدة تمشي يوم زفافها في دولة أوروبية - صورة

w

هذه القرى الإيطالية الخلابة ستدفع لك 33 ألف دولار مقابل الانتقال إليها

CarFireSafety33

نصائح وإرشادات هامة لتجنب حرائق السيارات في الصيف

c215ae5f-2268-4120-9943-a441530d49bf

شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع حليب؟

عبارات-عن-ترشيد-المياه-780x405

بحث عن ترشيد الإستهلاك للماء والكهرباء

أخبار متعلقة
823031_Wallpaper2_1625970120021

عاصفة شمسية قوية تقترب من الأرض قد تؤثر على إشارات GPS والهواتف المحمولة

Small_WW1137199

نبضات الأرض كارثية ومدمرة .. فهل نشهد القادم منها؟