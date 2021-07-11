عودة الملياردير البريطاني برانسون بعد رحلة سياحية ناجحة للفضاء - فيديو

الوكيل الإخباري - انطلق الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون اليوم الأحد إلى حافة الفضاء برحلة تجريبية غير مسبوقة تنفذها شركة Virgin Galactic.



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وانطلقت طائرة مزدوجة الهيكل تحمل اسم والدة برانسون من مطار فضائي في ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية، وهي تحمل المركبة Unity وعلى متنها ستة أشخاص منهم برانسون.





واختتمت الرحلة بنجاح بعودة برانسون وزملائه إلى الأرض بسلام.



وجرى بث الرحلة على الهواء عبر صفحة برانسون في "تويتر".



وتعد هذه أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل إلى حافة الفضاء.



ووفقا لخطط الرحلة، حلقت الطائرة إلى ارتفاع 50 ألف قدم حيث تم إطلاق المركبة لترتفع بقوة الصاروخ عبر الحافة الخارجية للغلاف الجوي للأرض.



وفي قمة رحلتها، أي على ارتفاع حوالي 89 كيلومترا فوق صحراء نيو مكسيكو، مر الطاقم بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق قبل العودة إلى الأرض.



وتجاوزت Virgin Galactic بذلك شركة Blue Origin المنافسة التي من المقرر أن تنفذ رحلة فضائية خاصة بها في 20 يوليو وعلى متنها رئيس الشركة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وشقيقه مارك.



وكانت Blue Origin قد قللت من أهمية رحلة Virgin Galactic مشيرة إلى إنه لا يمكن اعتبارها رحلة فضائية.







المصدر - روسيا اليوم