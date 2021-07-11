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الأحد، 11-07-2021 09:14 م

عاصفة شمسية قوية تقترب من الأرض قد تؤثر على إشارات GPS والهواتف المحمولة

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الوكيل الإخباري - بسرعة 1.6 مليون كيلومتر، تقترب عاصفة شمسية قوية من الأرض يوم الأحد أو الاثنين، وقد تكون بتأثير كبير على منطقة من الفضاء يهيمن عليها المجال المغناطيسي للأرض،وفقاً لما ذكره موقع "سبيس ويذر.كوم".

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وكما أفاد التقرير الذي أضاء عليه موقع "هندوستان تايمز"، سيكون هنالك تأثير جميل للعاصفة عبر إضاءة سماوية سيشهدها الأشخاص الذين يعيشون في القطب الشمالي أو الجنوبي. إذ يمكن للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من تلك المناطق توقع رؤية شفق قطبي جميل في الليل.

تتحرك العاصفة الشمسية نحو الأرض بسرعة 1.6 مليون كيلومتر في الساعة وربما تزداد سرعتها أكثر. ومن جهتها، أوضحت وكالة "ناسا" إن إشارات الأقمار الصناعية يمكن أن تتعطل بسبب تلك العواصف الشمسية بما يمكن أن يتسبب في حدوث تداخل مع نظام الملاحة GPS وإشارات الهاتف المحمول والتلفزيون عبر الأقمار الصناعية.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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