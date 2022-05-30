الإثنين 30-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أبو دقر: الطلب على الدجاج كالمعتاد و 700 ألف طير يباع بالأسواق المحلية يومياً

الامن يعلن عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل

بايدن في زلة جديدة: تذكرروا أنني قائدكم العام

رفع الطاقة الكهربائية المصدرة لفلسطين إلى ٨٠ ميجا واط - صور

وزارة الخارجية تعزي بضحايا تحطم طائرة في نيبال

إنجاز 95% من المرحلة الأولى لدراسات سكة الحديد الوطنية

الأمن: ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على تجار - صور

بعد انتكاسة.. بيتكوين تعود للصعود فوق 30 ألف دولار

البلبيسي يوضح كيفية التمييز بين جدري القرود وجدري الماء

شرطة الاحتلال تعتقل سائحة تركية في المسجد الأقصى- فيديو

الإثنين، 30-05-2022 01:34 م

فيديو .. قفزة مظلية مذهلة لسويدية عمرها 103 أعوام

173-121226-year-old-swede-breaks-record-jump_700x400


الوكيل الإخباري-حطمت جدة سويدية في سن الثالثة بعد المئة، الرقم القياسي العالمي لأكبر شخص سناً ينجز قفزة ثنائية بالمظلة، قائلة إنها تعتزم الاحتفال بهذا الإنجاز عبر قطع "قالب حلوى صغير".

وقالت روت لارسون لوكالة الأنباء السويدية: "كان من الرائع القيام بذلك، لقد كنت أفكر في الأمر منذ فترة طويلة"، مضيفة "كل شيء سار كما هو مخطط له".
وقد أنجزت لارسون القفزة في موتالا على بعد 240 كيلومترا جنوب غرب العاصمة السويدية ستوكهولم.

اضافة اعلان


وكان أفراد عائلتها وأصدقاؤها في استقبالها في المطار.

 

وهبطت الجدة وشريكها في القفزة بهدوء، بينما اندفع نحوها مساعدون حاملين إليها أداة المشي لإعانتها على النهوض.

 


وقالت لارسون إنها تحب "الهبوط ببطء من الأعلى، أعتقد أن الأمر لطيف".

 

وكان ممثل عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاضرا لتسجيل القفزة. وحطمت روت لارسون البالغة من العمر 103 أعوام و259 يوما، الرقم القياسي السابق الذي سجله شخص يبلغ 103 أعوام و181 يوما.



 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

فيديو مروع .. لحظة سقوط مغامر فرنسي تحطم لوحه الطائر في الهواء

شركة-مكافحة-الحمام-دبي2

صور .. بيع ملكة جمال الحمام بسعر باهظ في السعودية

5202223112516949235837

صور .. مياه صفراء تثير الجدل في لبنان

629395cd4c59b77c41630a87

فيديو .. معلم في السودان يدرس الرياضيات بطريقة غريبة !

HCC-Export-data-shows-lamb-and-beef-trade-patterns-improving

تعرفوا إلى أغلى قطعة لحم في العالم .. فيديو

images

باحثون يكتشفون كنزا ثمينا في سم الافاعي