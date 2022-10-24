فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد لحظة دهس حفار لامرأة في مصر

الوكيل الإخباري - كشف شريط فيديو عن 35 ثانية من الرعب، حين دهس حفارٌ امرأةً أثناء سيرها بأحد الشوارع في مصر .

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ويُظهر الفيديو الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، السيدةَ أثناء سيرها في الشارع؛ حيث اصطدم بها اللودر من الخلف؛ مما أدى إلى سقوطها تحت عجلاته.



وأظهر الفيديو عدم انتباه السائق لاستغاثة السيدة بعدما صدمها بمقدمته، ثم أكمل المرور فوقها بإطاراته الضخمة وأكمل مساره.



وتلقي قسم شرطة السلام أول، إشارة من المستشفي العام، باستقبال المواطنة “زكية رمضان”، مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي وكسور في أنجاء متفرقة من الجسد، وتوفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية جراء إصابتها البالغة اثر تعرضها لحادث سير.



وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيدة بالشارع دهسها سائق لودر من الخلف ولاذ بالفرار.



وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

مصراوي