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السبت، 31-12-2022 10:00 ص

فيضانات واسعة النطاق تعرقل السفر في اسكتلندا - فيديو

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الوكيل الإخباري - تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات واسعة النطاق في جنوب اسكتلندا والأجزاء الوسطى منها، مما تسبب في عرقلة السفر في الفترة السابقة للاحتفال بالعام الجديد.

وجاء الطقس السييء بعدما أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الكهرماني من هطول الأمطار في الأجزاء الجنوبية لاسكتلندا يوم الجمعة وتحذيرا آخر أصفر لبقية أنحاء البلاد.

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وانتهى التحذير الأول في منتصف يوم أمس، إلا أن التحذيرات الصفراء من خطورة الرياح القوية قائمة حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم السبت لمعظم منطقة شمال اسكتلندا، ومن الجليد حتى الساعة الحادية عشر.


وبالنسبة لليلة رأس السنة، تم إصدار تحذير أصفر من الأمطار في جنوب ويلز وجنوب غرب إنجلترا.

 

 

 

 

القدس العربي 

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