ظاهرة نادرة .. فطائر جليدية مذهلة تطفو على سطح نهر في اسكتلندا

الوكيل الاخباري- أدى انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، إلى ظهور ما يعرف بـ"الفطائر الجليدية"، والتي تطفو فوق مياه نهر في شمال يوركشاير، في اسكتلندا.



ورصد كالوم سينكلير، مدير مشروع مبادرة الأنواع الغازية الاسكتلندية (SISI)، الهياكل الجليدية الدائرية المذهلة في 9 ديسمبر على نهر بلادنوش في ويغتاونشاير، اسكتلندا.

اضافة اعلان

وشارك سينكلير صور الظاهرة الغريبة التي التقطتها على صفحة مشروع مبادرة الأنواع الغازية الاسكتلندية على "تويتر" في 13 ديسمبر، إلى جانب مقطع فيديو قصير لعشرات "الفطائر الجليدية" التي يصطدم بعضها ببعض ويتم جرفها في اتجاه مجرى النهر مع التيارات السريعة الحركة.

وقال سينكلير لموقع "لايف ساينس" في رسالة بريد إلكتروني: "لقد رأيت الفطائر الجليدية من قبل في مرات قليلة. لكن هذه كانت مثيرة للاهتمام بشكل خاص بسبب شكلها المثالي".



وكشفت الصور أن "الفطائر الجليدية" تشكلت أيضا على نهر كلفن بالقرب من غلاسكو ونهر إسك في منطقة ليك في شمال غرب إنجلترا في الأيام القليلة الماضية.

روسيا اليوم