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الثلاثاء، 30-03-2021 12:12 م

فيل يهاجم موظفا في سيرك مدينة قازان الروسية للمرة الثانية

فيل
أرشيفية


الوكيل الإخباري - شهد سيرك مدينة قازان الروسية حادثة ثانية خلال أسبوع واحد وذلك بعد أن اعتدى أحد الفيلة المشاركة في عرض "الفيلة وسحر السيرك" على موظف.

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وصرح ناطق باسم حكومة جمهورية تتارستان الروسية لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن موظفا في السيرك اقترب من أحد الفيلة المشاركة في العرض ففاجأه بسلوكه العدواني، ثم هجم عليه وأصابه بجروح متوسطة الخطورة في الظهر والذراع. ونقل الموظف إلى مستشفى قازان حيث يتلقى علاجه.


وقد أكدت إدارة السيرك وقوع الحادثة دون أن تكشف عن تفاصيلها.
يذكر أن سيرك مدينة قازان شهد الأسبوع الماضي عراكا بين فيلين خرجا عن حدود الحلبة، ما أثار الذعر بين الجمهور وفرار الناس من السيرك.


وجاء على موقع سيرك قازان أن إدارة السيرك قد غيّرت برنامج السيرك وألغت عرض "الفيلة، سحر السيرك" للسلوك العدواني من قبل أحد الفيلة المشاركة في العرض.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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