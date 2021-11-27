قلادة منقوشة يدوياً قبل 41500 عام الأقدم تاريخياً - صورة

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة نُشرت أول من أمس أن قلادة اكتُشفَت في بولندا سنة 2010 ويبلغ عمرها 41500 عام، تُعتَبَر أقدم قلادة في التاريخ منقوشة باليد على شكل «نقاط»، وهي الوحيدة المؤرخة بدقة بفضل تقنية متطورة. ويبلغ ارتفاع هذه القلادة المصنوعة من عاج قرن حيوان الماموث والتي دكن لونها بمرور الوقت، 4.5 سنتيمترات.

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وما زال يظهر الثقب الصغير الذي تمر من خلاله سلسلة لوضع القلادة حول الرقبة. كذلك تحيّر سلسلة من 50 «نقطة» منقوشة وهي شقوق صغيرة نفذت على شكل منحنيات متناغمة، علماء الأحافير. واكتشفت هذه القطعة المكونة من جزأين في كهف ستانيا، وهو غطاء طبيعي يطل على واد في جنوب بولندا.

واحتل المكان عناوين مجلات علم الأحافير عندما اكتشفت فيه أضراس تعود إلى إنسان نياندرتال يرجع تاريخها إلى أكثر من 40 ألف عام.

وكان ذلك العصر غنياً بإنتاج قطع مزخرفة اعتبرت مظاهر لسلوك رمزي واكتشاف القلادة يضعها بمنزلة حفنة من القطع «المنقطة» التي اكتشفت في فرنسا وسلسلة جبال الألب السوابية في ألمانيا وروسيا وخارج الدائرة القطبية الشمالية.







المصدر - البيان