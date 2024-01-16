كاميرا توثّق غرس أسنان تمساح برأس غواص في فلوريدا - صور وفيديو

الوكيل الإخباري - التقطت كاميرا مثبتة لقطات مرعبة للحظة التي هاجم فيها تمساح رأس أحد جامعي أسنان سمك القرش أثناء غوصه في نهر فلوريدا، حيث سرد جيف هايم، وهو جامع متخصص في أسنان قرش الميغالودون القديمة، عندما عضه تمساح.

اضافة اعلان

وقال في مقابلة تلفزيونية: "لقد بدا الأمر أكبر بكثير مما كان عليه في الواقع".





ويعتقد جيف أنه "لم ينجُ إلا من الكاميرا المقاومة للماء المثبتة على رأسه".





وأشار إن الهجوم جاء بينما كان يبحث في قاع نهر ميكا بفلوريدا عن أسنان الميغالودون، ويعتقد أن الضربة الأولية من الوحش كانت عبارة عن قارب يقطع رأسه. وقال: "هذا بالنسبة لي هو السبب في أن الأمر لم يكن مخيفا، لأنه لا يوجد توقع. يبدو الأمر كما لو أنك ترمش وتختلف الأمور".

وأثناء هجوم التمساح وهو بطول 6 أقدام، صورت الكاميرا الخاصة بهايم اللحظة التي امتلأت فيها المياه العكرة بالفقاعات بينما كان يتحرك في لحظة رد فعل.



ويقول إنه هدأ بسرعة بفضل فهمه للحيوانات المفترسة عندما عضه التمساح مرة أخرى، قائلا: "أنت لا تريد أبدا أن تضرب أو ترش الماء أو تتصرف مثل الفريسة، لذلك بقيت هادئا".



تجنب هايم عدة محاولات أخرى لضرب التمساح في النهر الموحل، و"تراجع عنه ببطء وهدوء"، وهو ما كان يعرف أنه يفعله لأنه "غطس حول أسماك القرش" عدة مرات من قبل.











العربية

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة