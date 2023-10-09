كيفية التحدث مع الجنين أثناء الحمل

الوكيل الإخباري - أنت لست بحاجة للانتظار، لتوطيد العلاقة مع طفلك، حتى يخرج ، اعلمي أنه يمكنك البدء من الأشهر الأخيرة للحمل، عندما يمكن لطفلك أن يبدأ في سماع الأصوات وفك شفرتها. صوت الأم الحامل هو أول صوت يسمعه الطفل.

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ما يساعده على تقوية الرابط بها أثناء وبعد الولادة. يمكن أن يشعر المولود الجديد بالارتياح لأنه يعرف صوت أمه بالفعل، ومع تكنولوجيا اليوم، يمكن تحقيق ذلك في أي مكان حول العالم باستخدام الصوت المسجل وسماعات الرأس. كما يوضح لك الأطباء والاختصاصيون.

تطورات نمو الجنين في البطن

الصوت

بين الأسبوع 13 والأسبوع 16 من الحمل، سوف يتطور سمع طفلك. وسيبدأ في سماع دقات قلبك وقرقرة معدتك.

بين الأسبوع 25 والأسبوع 28 من الحمل، قد يتفاعل طفلك مع الضوضاء داخل البطن وخارجه. قد يهدئه صوتك.



تطوير اللغة

أثناء نموه، قد يبدأ طفلك في التعرف إلى أصوات معينة من لغتك. تشير بعض الأبحاث إلى أن التطور اللغوي المبكر جداً قد يبدأ قبل الولادة.



الرؤية

تبدأ عيون الأطفال الذين لم يولدوا بعد في الانفتاح بين الأسبوع 25 والأسبوع 28. ويبدأون في الشعور بالضوء خلال الأسابيع 29 إلى 32. وستستمر عينا طفلك في التطور بعد ولادته.

الإحساس

بين الأسبوع 24 والأسبوع 25 من الحمل، قد يبدأ طفلك بالشعور بالألم.



فوائد التحدث مع الجنين اثناء الحمل



الإقبال على هذا التصرف من الأمهات الحوامل ليس عرضياً، بل هو ضروري، وأصبح من القواعد التي يحددها الأطباء للنساء الحوامل، لاحتوائه على الفوائد الآتية:

1 - إن التحدث إلى طفلك أثناء الحمل يمكن أن يمنحه شعوراً بالأمان ويخفف من أي ضغوط أثناء الحمل.

2 - يمكن أن يساعد أيضاً في تطوير الكلام و اللغة. حيث يمكن للطفل أن يبدأ في فهم الكلمات وتذكرها، وربما معرفة الفرق بين اللغات الأخرى.

3 - هناك فوائد للوالدين أيضاً. يمكن أن يكون هذا وقتاً لتوطيد العلاقات بين جميع أفراد الأسرة، ويسمح للطفل بسماع صوت أحد الوالدين أيضاً.

متى يستطيع الجنين سماعك اثناء الحمل ؟

في الأسبوع 14 تقريباً، يمكن لطفلك أن يبدأ في سماع صوتك. وهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التفاعل مع طفلك من خلال التحفيز الصوتي. إذ تضع الحوامل سماعات الرأس على بطنهن للسماح لطفلك بالاستماع إلى الموسيقى، ولكن هناك نتائج أفضل بكثير لسماع طفلك صوتك.

كيف يمكنني الارتباط بطفلي أثناء الحمل؟

فيما يلي بعض الأشياء التي قد تساعدك أنت وطفلك على البدء في تكوين رابطة قبل الولادة:

- تحدثي إلى طفلك عندما تكونين وحيدة وتشعرين بالملل

- المسي أو افركي أو قومي بتدليك بطنك بلطف.

- استجيبي لركلات طفلك عن طريق دفع بطنك بلطف.

- شغلي موسيقى مريحة أو مهدئة لطفلك.

- غني له التهويدات أو أغنيتك المفضلة.

- اقرئي الصحيفة أو كتاب الأطفال بصوت عالٍ.

- تحدثي إلى الطفل أثناء تجولك في المتجر لشراء البقالة.

سيدتي

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