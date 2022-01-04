الثلاثاء 04-01-2022
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الثلاثاء، 04-01-2022 10:56 ص

لتكون سنتك الجديدة جميلة..3 أشياء تخلص منها

أكثر-الأبراج-حظًا-في-العام-2022


الوكيل الإخباري - توقعات كثيرة يملؤها الأمل والتفاؤل لعام 2022 بأنه سيكون أفضل من عامي 2020 و2019، لكن هناك 3 أشياء يجب تركها خلفنا على أعتاب السنة الجديدة لكي تكون سنتنا جميلة. 

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الذكريات السلبية  
من المهم أن نستقبل العام الجديد بالكثير من الذكريات الإيجابية حتى نبدأ حياة سنة سعيدة وناجحة في بداية العام الجديد، لذلك يجب علينا التخلص من كل الذكريات السلبية التي أصابتنا بالحزن وخيبة الأمل في العام الماضي حتى لا تسبب لنا متاعب أخرى في العام الجديد. 

الملابس القديمة  
أمر ضروري جدًا أن نتخلص من ملابسنا القديمة وخصوصا التي حملت العديد من الذكريات السلبية لنا خلال العام الماضي، فيجب أن تخرجي كل ملابسك القديمة من غرفتك ومن دولابك وتتخلصي منها عبر التبرع بها للمحتاجين. 

 

الأشخاص السلبيين
كما أوضحت مطورة الطاقة أنه من الخطر على حياتك عموما أن تحيط نفسك بأشخاص سلبيين ومؤذيين فما بالك بعام جديد نتمنى أن يكون سعيد وجميل، لذلك عليك التخلص من جميع الأشخاص الذي يمدوك بالطاقة السلبية ويستنزفون طاقتك الإيجابية. 

 

لبنان 24 

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