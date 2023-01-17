لحظة انشقاق طريق جراء الأمطار في كاليفورنيا - فيديو

الوكيل الإخباري - انهارت بعض شوارع والطرقات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد تشققها جراء الأمطار التي هطلت عليهم.

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ووثق مقطع فيديو إنشقاق حدث لأحد الطرق المقامة على أحد المرتفعات بالولاية الأمريكية. يذكر أن خبراء الأرصاد الجوية أكدوا كاليفورنيا معرض لخطر “فيضانات كارثية” بسبب ما تتعرض له من أمطار وعواصف قوية.

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