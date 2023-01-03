مكبل اليدين.. شاهد أغرب محاولة هروب لسجين أمريكي

الوكيل الإخباري - وثّقت كاميرا سيارة، أغرب محاولة هروب لسجين أمريكي، ظهر وهو يحاول القفز مكبل اليدين من نافذة سيارة شرطة أثناء سيرها في كاليفورنيا.

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وقالت الشرطة إن السجين، أثناء نقله إلى منشأة أخرى، قام بركل نافذة المقعد الخلفي لمركبة قسم شرطة لوس أنجلوس، قبل أن يحاول القفز على الطريق السريع.



وحسب الفيديو؛ فقد تَمكن السجين من القفز من النافذة مكبل اليدين خلف ظهره؛ لكن سرعان ما قام شرطي بالسيطرة عليه بالصاعق الكهربائي.

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