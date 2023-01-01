الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 09:56 ص

بومة 'ثلجية' نادرة تظهر بعد تخفيها 100 عام في كاليفورنيا - فيديو

بالفيديو-بومة-ثلجية-نادرة-تظهر-بعد-تخفيها-100-عام


الوكيل الإخباري - شوهدت بومة ثلجية نادرة ذات ريش أبيض تستوطن عادة القطب الشمالي على أحد المنازل جنوبي كاليفورنيا لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.

وأكد مراقبو الطيور من جميع أنحاء الولاية الأميركية الذين توقفوا لساعات لمحاولة تصوير ومشاهدة الطائر النادر، أن هذا الطائر لم يرصد سابقا في هذه المنطقة منذ أكثر من 100 عام.

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ولا يزال المسار الذي تتبعته البومة لقطع أكثر من 2000 ميل نحو الجنوب قادما من القطب الشمالي يشكل لغزا بالنسبة للخبراء، حيث تعيش هذه الطيور فقط في المناطق القطبية.

 

 

 

 

لبنان 24

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