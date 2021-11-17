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الأربعاء، 17-11-2021 09:49 ص

ماذا طلب والد زوجة سفاح الجيزة من الجنايات - صور

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الوكيل الإخباري - طالب والد زوجة سفاح الجيزة في مصر، بالقصاص العادل من المتهم قذافي فراج عبدالعاطي في أسرع وأقرب وقت.

وأضاف والد المجني عليها، أطالب بالقصاص سريعا، اليوم الذي يمر علينا وهو حي يعلم الله وحده كيف يمر، والإعدام قد يشفي غليلي منه.

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وطالب والد المجني عليها حضور لحظة إعدام المتهم قذافي، قائلا "عايزين نطفي النار اللي في قلوبنا".


وتواصل الدائرة 27 جنايات الجيزة في مصر، نظر جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، في القضية رقم 5612 لسنة 2021 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا بـ "سفاح الجيزة".


وسألت المحكمة المتهم قذافي عما إذا كان لديه محامي آخر عقب تقدم المحامي الأصيل عنه بالانسحاب، وهل يمكن انتداب محامي آخر للدفاع عنه فقرر المتهم القبول قائلا "معنديش مانع"، فقررت المحكمة ندب محامي آخر له.


وكشفت التحقيقات المصرية أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد أن عقد العزم على إزهاق روحها وأعد مخططا إجراميا أن قام باستدراجها إلى شقته التي أعدها مسرحًا لجريمته، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها.


كان النائب العام قد أحال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتين ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك في مصر.


كانت النيابة العامة المصرية أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها.

 

وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكاب الوقائع الأربعة.

 





 

المصدر - البيان 

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