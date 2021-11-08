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الإثنين، 08-11-2021 10:49 ص

العثور على عروس بحر نافقة أمام السواحل المصرية بالبحر الأحمر - صور

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الوكيل الإخباري - غواصون عثروا على حيوان عروس بحر نافقة، مساء أمس الأحد، قبالة أحد الشواطئ المصرية على البحر الأحمر.

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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن عروس البحر الذي تم العثور على جثتها هو حيوان بحري مهدد بالانقراض، وقد تم العثور عليه أمام أحد شواطئ خليج أبوسوما شمال مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

وأوضحت الصحيفة أن عروس البحر تمثل عنصر جذب رئيسي للغطاسين الذين يحرصوا على التقاط الصور معها في أعماق البحر.

 

من جانبها، أوضحت شيماء محسن، إحدى مرشدات الغوص قائلة: "أثتاء العودة من رحلة غوص، فوجئنا بالعثور على عروس بحر طافية على المياه ونافقة، حيث يبلغ طولها نحو 3 أمتار".

 

يشار إلى أن عروس البحر تعتبر ضمن الثدييات النباتية، ويتراوح طولها ما بين 2.5 و3.2 متر، وقد يصل أحيانا لـ4 أمتار، فيما يتراوح وزنها بين 230 و900 كيلوغرام.

المصدر - لبنان 24 

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