مزاد على نقود ذهبية من حقبة الحرب الأهلية الأمريكية

الوكيل الإخباري - يُتوقع أن تُباع في مزاد علني وبملايين الدولارات أكثر من 700 قطعة نقدية ذهبية يعود تاريخها إلى الحرب الأهلية الأمريكية، عُثر عليها مدفونة في حقل ذرة في ولاية كنتاكي بجنوب شرق الولايات المتحدة.

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وأوضحت الجهة التي تولت تقويم العملات المعدنية والشركة التي طرحتها في المزاد أن الكنز الثمين اكتُشِف في مزرعة بكنتاكي في وقت سابق من السنة الجارية.



ولم تُوفَّر بعد أي معلومات عن المكان الدقيق الذي كان الكنز موجوداً فيه ولا عن هوية مُكتشفه.

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