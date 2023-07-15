السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

السبت، 15-07-2023 03:41 م

مزاد على نقود ذهبية من حقبة الحرب الأهلية الأمريكية

image


الوكيل الإخباري - يُتوقع أن تُباع في مزاد علني وبملايين الدولارات أكثر من 700 قطعة نقدية ذهبية يعود تاريخها إلى الحرب الأهلية الأمريكية، عُثر عليها مدفونة في حقل ذرة في ولاية كنتاكي بجنوب شرق الولايات المتحدة.

اضافة اعلان

 

وأوضحت الجهة التي تولت تقويم العملات المعدنية والشركة التي طرحتها في المزاد أن الكنز الثمين اكتُشِف في مزرعة بكنتاكي في وقت سابق من السنة الجارية. 


ولم تُوفَّر بعد أي معلومات عن المكان الدقيق الذي كان الكنز موجوداً فيه ولا عن هوية مُكتشفه.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1087716-638250072658884868

سبب غريب وراء اصطيادها.. شاهد سلحفاة نادرة بمحل أسماك في مصر

معلومات-عن-صيد-الذئاب

شاهد لحظة انتشار الذئاب العربية في السعودية

kindergarten-teacher-gets-arrested-for-allegedly-putting-poison-in-childrens-food-world-of-buzz-768x404

بالفيديو: معلمة حضانة تسمم 28 طفلاً وتقتل أحدهم.. وهكذا عاقبتها الصين

966-4-or-1462795191

فيديو لحوت أحدب بوزن 50 ألف رطل ينقذ عالمة أحياء من هجوم قرش في جزيرة كوك

336386-ساعة للرجل

شاهد شاب يشتري ساعة يد بأكثر من 7 ملايين ريال

us34534546567

بالفيديو: انفجارات ضخمة تهز ولاية لويزيانا الأمريكية.. والكشف عن سببها

أخبار متعلقة
78-113333-auction-real-titanic-message_700x400

آخر رسالة من أحد ركاب تيتانيك للبيع بالمزاد في أمريكا