الخميس 22-06-2023
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الخميس، 22-06-2023 11:31 ص

آخر رسالة من أحد ركاب تيتانيك للبيع بالمزاد في أمريكا

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الوكيل الإخباري - تُطرح للبيع بمزاد علني في مونتيفيديو رسالة كتبها بخط اليد أحد الأميركيين الجنوبيين القلائل على متن السفينة "تيتانيك" قبل أيام قليلة من غرقها في 15 أبريل 1912، على ما أعلنت يوم الثلاثاء دار "زوريّا سوباستاس" التي تنظّم هذا المزاد.

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وهذه الرسالة وجهها رامون أرتاغافيتيا غوميس (1840-1912) (من الأوروغواي) إلى شقيقه أدولفو بتاريخ 11 أبريل 1912 وأودعها البريد في مدينة كوينزتاون الأيرلندية، وهي المحطة الأخيرة التي توقفت فيها السفينة قبل الشروع في عبور المحيط الأطلسي.

وستعرض الرسالة للبيع بسعر يبدأ من 12 ألف دولار.

وكتب غوميس، الذي كان في الحادية والسبعين رسالته وصفاً لفخامة السفينة، حيث كان بين ركاب الدرجة الأولى: "كل شيء جديد وغني"، مبدياً إعجابه بجودة الخدمة على متنها.

وتتألف الرسالة التي تعود ملكيتها لأحفاد أدولفو أرتاغافيتيا غوميس من 3 صفحات مكتوبة بخط اليد على أوراق تحمل ترويسة شركة الشحن البريطانية "وايت ستار لاين" التي كانت تملك "تيتانيك".

وهي مرفقة ببطاقة بريدية يبدو فيها رجل أنيق يحمل عصا وقبعة تحمل عنوان مدينة إيفيان الفرنسية وكُتبت عليها عبارة "رسالة وذكرى حنونة لأخي أدولفو. رامون".


وخُمّنت قيمة الرسالة والبطاقة البريدية بما بين 15 ألف دولار و25 ألفاً، على ما أوضح لوكالة فرانس برس غييرمو غونزاليس، المسؤول عن قائمة القطع الـ800 المعروضة في المزاد الذي يقام في مونتيفيديو في 30 يونيو.

 

سكاي نيوز 

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