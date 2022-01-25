مساعٍ إيطالية لتسجيل الإسبريسو في قائمة اليونسكو للتراث

الوكيل الإخباري - إيطاليا التي تزخر بالمواقع التاريخية والتراثية المهمة، تسعى اليوم إلى إضافة الإسبريسو الإيطالية إلى قائمة اليونيسكو للتراث غير المادي، ممثلاً لإرث البلاد. وتترجم كلمة «إسبريسو» بحسب موقع «تيستينغ تايبل» إلى كلمة «إكسبريس»، وتم اختراعها حين بحث الإيطاليون عن تحضير كوب لذيذ من القهوة عالية الجودة بسرعة.



وكل ما يتعلق بالإسبريسو يمكن إرجاعه لإيطاليا بدءاً من الآلة التي تخمر إعدادات القهوة المركزة، وصولاً لظهور الباريستا. وما يميز الإسبريسو هو استعمال حبوب ذات جودة عالية، والتي غالباً ما يتم تحميصها محلياً بكميات صغيرة وتخميرها في آلات قديمة جمعت نكهات عدد من أكواب الإسبريسو.

اضافة اعلان

وتأمل إيطاليا التي تمكنت من إدخال بيتزا النابوليتان إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، إلى إضافة الإسبريسو إيها. وقد سعت للحفاظ على أصالة مشروب القهوة. ووفقاً للمؤسسة الوطنية للإسبريسو الإيطالية فإن الإسبريسو الإيطالية مصنوعة من حبوب القهوة عالية الجودة التي يتم طحنها من قبل عمال تحضير مدربين ويتم تخميرها في آلة خاصة.





البيان