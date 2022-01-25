الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

"ديوان الخدمة": تأجيل المقابلات الشخصية المفترض عقدها الأربعاء والخميس

حقيقة صرف 300 دينار لكل مواطن اردني بسبب جائحة كورونا - صورة

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

الثلاثاء، 25-01-2022 10:25 ص

مساعٍ إيطالية لتسجيل الإسبريسو في قائمة اليونسكو للتراث

image (1)


الوكيل الإخباري - إيطاليا التي تزخر بالمواقع التاريخية والتراثية المهمة، تسعى اليوم إلى إضافة الإسبريسو الإيطالية إلى قائمة اليونيسكو للتراث غير المادي، ممثلاً لإرث البلاد. وتترجم كلمة «إسبريسو» بحسب موقع «تيستينغ تايبل» إلى كلمة «إكسبريس»، وتم اختراعها حين بحث الإيطاليون عن تحضير كوب لذيذ من القهوة عالية الجودة بسرعة.

وكل ما يتعلق بالإسبريسو يمكن إرجاعه لإيطاليا بدءاً من الآلة التي تخمر إعدادات القهوة المركزة، وصولاً لظهور الباريستا. وما يميز الإسبريسو هو استعمال حبوب ذات جودة عالية، والتي غالباً ما يتم تحميصها محلياً بكميات صغيرة وتخميرها في آلات قديمة جمعت نكهات عدد من أكواب الإسبريسو.

اضافة اعلان

 

وتأمل إيطاليا التي تمكنت من إدخال بيتزا النابوليتان إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، إلى إضافة الإسبريسو إيها. وقد سعت للحفاظ على أصالة مشروب القهوة. ووفقاً للمؤسسة الوطنية للإسبريسو الإيطالية فإن الإسبريسو الإيطالية مصنوعة من حبوب القهوة عالية الجودة التي يتم طحنها من قبل عمال تحضير مدربين ويتم تخميرها في آلة خاصة.

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61ee7933574c1

شاهد..رجل يصد هجوم دب بيديه العاريتين في أمريكا

تعنيف-الأطفال-..-هل-هو-حرص-أم-مرض-نفسي؟

فيديو يرصد تعنيف أب لطفله بوحشية في العراق

1279897

علاقة بركان تونجا بقنبلة هيروشيما الذرية

1579092152_أين-الصحراء-المصرية-وكيف-نسافر-إلى-صحراء-إيران-المصرية؟-730x410

شاهد...طبقات الجليد تزين كثبان الرمال في صحراء الجزائر

7-dog-breeds-born-for-the-snow-5

روسيا..كلب ينقذ طفلة من الموت في عاصفة ثلجية

1119745

شاهد..امرأة تنجو بأعجوبة من هجوم دب أسود في فلوريدا

أخبار متعلقة
481521-834115103

مزاد القرن .. يثير ضجة كبرى في إيطاليا