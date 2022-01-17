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الإثنين، 17-01-2022 11:39 ص

مزاد القرن .. يثير ضجة كبرى في إيطاليا

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الوكيل الإخباري - تُطرح دارة الأمراء لودوفيزي بونكومباني المزخرفة بالجدارية الوحيدة الموقعة من كارافاجو، في حدث يقام الثلاثاء وصفته الصحافة المحلية بأنه "مزاد القرن"، ما يثير استياء عشاق الفنون الذين يطالبون الدولة الإيطالية بالاستحواذ عليها.

بالإضافة إلى اللوحة الاستثنائية، تضم هذه الدارة البالغة مساحتها 2800 متر مربع في وسط روما والواقعة بين شارع فيا فينيتو الشهير وموقع السلالم الإسبانية، لوحات جدارية من تصميم الفنان الباروكي الشهير غورتشينو (1591-1666) وحديقة فخمة.

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وتضج الصحافة الإيطالية بشائعات حول أسماء المشترين المحتملين لهذا الكنز الفني والمعماري، وتشمل بورصة الأسماء بعضا من أثرى أثرياء العالم من أمثال بيل غيتس وسلطان بروناي.

ويبدأ المزاد الذي دعي إليه أثرياء من أصحاب المليارات من حول العالم ظلت قائمتهم سرية، الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) يوم الثلاثاء ويستمر 24 ساعة. وتم تحديد الحد الأدنى لسعر الانطلاق عند 353 مليون يورو. وستُقبل المزايدات فقط ممن دفعوا 10% من سعر الانطلاق.

البيان

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