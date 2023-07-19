مشهد في غاية الجمال.. مهندسة وراثية تركية تختبر ماء زمزم - فيديو

الوكيل الإخباري - جذبت المهندسة الوراثية التركية ديلارا ساري، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتجربة علمية قالت إنها أجرتها على ماء زمزم.

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وقالت ساري التي فحصت مياه زمزم بالميكروسكوب: "لقد قمت بتبخير ماء زمزم ونتيجة لذلك حصلت على هذه البلورات الرائعة. ماء زمزم غني جدا بالمعادن. يحتوي بشكل خاص على المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم".



وأضافت: "في الواقع، يوجد 10 أضعاف المعادن في مياه زمزم مقارنة بالمياه المعدنية. له فوائد لكل من الجلد ولأعضاء الجسم.. فوجئت كثيرا بما رأيته شيء لا يصدق".





"Zemzem suyu mineral açısından çok zengin. Maden sularına kıyasla zemzem suyunda ortalama 10 kat daha fazla mineral var. Görüntü beni gerçekten büyüledi." Zemzem suyunu mikroskopla analiz eden genetik mühendisi:"Zemzem suyu mineral açısından çok zengin. Maden sularına kıyasla zemzem suyunda ortalama 10 kat daha fazla mineral var. Görüntü beni gerçekten büyüledi." pic.twitter.com/Lr1uP9ZLck July 19, 2023

روسيا اليوم