الأربعاء 19-07-2023
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الأربعاء، 19-07-2023 04:16 م

مشهد في غاية الجمال.. مهندسة وراثية تركية تختبر ماء زمزم - فيديو

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الوكيل الإخباري - جذبت المهندسة الوراثية التركية ديلارا ساري، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتجربة علمية قالت إنها أجرتها على ماء زمزم.

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وقالت ساري التي فحصت مياه زمزم بالميكروسكوب: "لقد قمت بتبخير ماء زمزم ونتيجة لذلك حصلت على هذه البلورات الرائعة. ماء زمزم غني جدا بالمعادن. يحتوي بشكل خاص على المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم".


وأضافت: "في الواقع، يوجد 10 أضعاف المعادن في مياه زمزم مقارنة بالمياه المعدنية. له فوائد لكل من الجلد ولأعضاء الجسم.. فوجئت كثيرا بما رأيته شيء لا يصدق".

 

 

 

روسيا اليوم

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