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السبت، 27-04-2024 02:55 م

في ظل منع إسرائيل دخول مادة الكلور .. صحة غزة تحذر من مياه الشرب غير الآمنة

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، إن جميع سكان القطاع يشربون مياهًا غير آمنة نتيجة عدم سماح إسرائيل بإدخال مواد لمعالجتها.

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وأفادت الوزارة في منشور عبر منصة تلغرام، بأنه مع توقف مختبر الصحة العامة وعدم القدرة على فحص مياه الشرب، يشرب جميع مواطني قطاع غزة مياهًا غير آمنة تعرض حياتهم للخطر.


وأوضحت أن ذلك يعود لعدم سماح إسرائيل بإدخال مادة "الكلور" (للتعقيم) أو أي بديل عنها لمعالجة مياه الشرب.


وتواصل إسرائيل عرقلة إيصال المساعدات والمواد الأساسية اللازمة لأهالي القطاع المحاصر رغم قرارات محكمة العدل الدولية التي تأمرها بضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.



 




 

 


 

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