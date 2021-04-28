الأربعاء 28-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

المستشفيات الخاصة تبدأ بإعطاء لقاح كورونا خلال أيام

المملكة تشهد ارتفاعا على الحرارة ليومين متتاليين

كوريا الشمالية تستأنف الحضور في المدارس جزئيا

أسعار الذهب الأربعاء 28/4/2021

تعميم حكومي .. استثناء موظفين من العمل بالحد الأدنى

البرلمان الإيراني يستدعي ظريف بسبب التسجيل الصوتي

أعمدة منارة بشارع الاستقلال في وضح النهار - صور

تحرير 22 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

وفاتان وإصابة أربعة آخرين إثر حادث تصادم في عمان

مواطنون مستاؤون من عدم حصولهم على الدعم المالي

الأربعاء، 28-04-2021 11:57 ص

مصر .. حكم قاس في حق المهندس الذي تحرش بطفلة 'المعادي'

طفلة-المعادي


الوكيل الاخباري - قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بالتحرش بـ"طفلة المعادي" التي تبلغ من العمر 7 سنوات، بالسجن المشدد 10 سنوات.

اضافة اعلان
 

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة المتهم بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقار قاصدا إبعادها عن أعين الرقباء، للتحرش بها.


وقام المتهم بهتك عرض الطفلة بالقوة.


وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًا.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طفل

طفل نابغة يتخرج من الجامعة في سن الـ 12 في أمريكا

باعوض

ولاية فلوريدا تطلق آلاف أسراب البعوض لهذه الأسباب

قط

قطّ يعود إلى صاحبه بأمريكا بعد 4 سنوات من الفراق

شرطي

سرعة بديهة شرطي تنقذ طفلا أمام مدفع الإفطار في البحرين - فيديو

6087627e4c59b711c631a163

افتتاح أول طريق معبّد بالنفايات البلاستيكية المعاد تدويرها في الصين_فيديو

ارجنتين

صف دراسي في الهواء الطلق احتجاجاً على إغلاق المدارس في الأرجنتين

أخبار متعلقة
c46609e7-f29c-4fd6-9fb0-bbc164b81320_16x9_1200x676

وفاة أخطر مزور بمصر.. انتحل صفة ضابط لمدة 32 عاماً

judge

في واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه

606c143b423604326b1f9efc

عالمة روسية تشرح سبب عدم نقل العلماء لمومياء توت عنخ آمون إلى المتحف

BBcAuNxUnfsr3CKKYLpqTBYODO722lydvXAHd0Rk

مصر .. 'متحرش طفلة المعادي' يفاجئ القاضي خلال المحاكمة ! - فيديو

العوامي

صاحب أشهر صورة بعد تعويم سفينة السويس يكشف كواليس حل الأزمة في مصر

dog-pet

خدمة خاصة بنقل الحيوانات الأليفة في مصر - صور