ناسا تعمل على توطين البشر على سطح القمر.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري - تحاول وكالة ناسا الأمريكية العودة إلى سطح القمر بمعدات وخطة جديدة، حيث تنتوي إقامة حياة للبشر على القمر في حدث غير مسبوق.

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وبحسب وكالة الانباء الفرنسية، يقول نيل ديفيس الذي يعمل لدى شركة «دينيتكس» الأميركية التي كشفت عن نموذج أولي لمركبتها القمرية خلال ندوة عن الفضاء عُقدت الشهر الفائت في كولورادو سبرينغز: «إنّ الأمر أشبه بكأس العالم في مجال الهندسة».



إلا أنه قد يكون ضرورياً انتظار مهمة «أرتيميس 7» والمهام التي تليها لإنشاء «مساكن دائمة على سطح» القمر، على ما قال المدير المساعد في «ناسا» جيم فري خلال الندوة. إلا أنّ هذه المهام لن تُنجز قبل ثلاثينات القرن الحالي.



ورغم هذا الهدف الذي يبدو بعيداً، بدأت الشركات تتسابق في مجال تصنيع الأدوات الضرورية للمهمات إلى القمر.



ويقول جو لاندون، رئيس شركة «كريسنت سبايس» التي أنشأتها مجموعة «لوكهيد مارتن» أخيراً والمتخصصة في الصناعات المتعلقة بالمهمات القمرية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «المرحلة الأولى تتمثل في الاتصالات»، مضيفاً: «إذ فكّر الشخص في الانتقال إلى شقة جديدة، فأول ما سينجزه هو توصيل هاتفه وشبكة الإنترنت».



ومع مجموعة تضم قمرين صناعيين (للانطلاق بدايةً)، ترغب الشركة في أن تصبح الجهة التي تزوّد القمر بالإنترنت وبنظام التموضع العالمي «جي بي إس»، وتريح تالياً شبكة «ناسا» المهددة بارتفاع درجة حرارتها بسبب مختلف المهام الفضائية المقبلة بينها تلك الخاصة.



ويشير لاندون إلى أنّ قيمة سوق الصناعات المرتبطة بالقمر ستكون نحو مائة مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

صدى البلد