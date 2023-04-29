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السبت، 29-04-2023 10:17 ص

الصين تستكشف الفضاء السحيق عام 2030

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة شينخوا أن الصين تعمل على مشروع إطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية، التي ستساعدها في برنامجها المخصص لدراسة الفضاء السحيق.

وتبعاً للوكالة فإن الصين تخطط لاستحداث مجموعة من الأقمار الصناعية الاختبارية بحلول عام 2030، وهذه الأقمار ستساعدها في مشروع استكشاف الفضاء البعيد ودراسة واستكشاف الكواكب.

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وأشارت الوكالة إلى أن الأقمار الصينية الجديدة ستؤمن خدمات الاتصالات وخدمات الملاحة الجوية وخدمات الاستشعار عن بعد وخدمات نقل البيانات، وسيتم الاستفادة من هذه الأقمار بشكل فعال في إطار البرنامج الصيني لبناء محطة علمية على سطح القمر. 

 

روسيا اليوم

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