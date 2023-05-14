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الأحد، 14-05-2023 12:05 م

نيزك يقطع 3 مليارات كلم ليصطدم بمنزل في نيوجيرسي

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الوكيل الإخباري - أصيبت عائلة أمريكية مقيمة في نيوجيرسي هذا الأسبوع بصدمة بعد تحطم حجر نيزكي على سقف منزلهم. وقالت إدارة شرطة بلدة هوبويل إنه تم العثور على «الجسم المعدني» بعد اصطدامه بسقف المنزل في نيوجيرسي بعد ظهر يوم الاثنين الماضي. وأشار المسؤولون إلى أن الصخرة، بمقاس 15 سم × 5 سم، استقرت على الأرضية الخشبية للمنزل، ما تسبب في تلفها.

وقالت سوزي كوب، إحدى أفراد العائلة، لشبكة «سي بي إس نيوز» إن نيزكاً سقط في غرفة نوم والدها، لكن لم يكن هناك أحد في المنزل.

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واعتقدت السيدة كوب أن شخصاً ما ألقى بحجر على المنزل حتى ألقت نظرة فاحصة على الجسم الذي كان «دافئاً» عند لمسه. وقام موظفو الطوارئ بفحص المنزل للتأكد من عدم وجود مواد متبقية أو آثار لاحقة من الجسم. وأشارت الشرطة إلى أن الجسم «قد يكون مرتبطاً بزخات الشهب الحالية المسماة إتا الدلويات. والتحقيق ما يزال مستمراً».


وبلغت زخات شهب إتا الدلويات ذروتها في 6 مايو، ولكنها ما تزال مستمرة إلى غاية 27 مايو. والشهب في هذه الزخات عبارة عن حطام خلفه مذنب هالي الشهير الذي يكون مرئياً من الأرض كل 75 أو 76 عاماً، ويبعد عنا نحو 2.7 مليار كم. 

 

 

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