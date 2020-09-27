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الأحد، 27-09-2020 10:14 ص

هروب متهم من قاعة المحكمة بعد الحكم عليه في أمريكا - فيديو

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الوكيل الاخباري – هرب متهم يدعى نيكولاس غاريسون من قاعة إحدى المحاكم في أمريكا، بعد أن حكم عليه في تهم تتعلق بالمخدرات.

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والتقطت كاميرات المراقبة لحظة هروب المتهم من قاعة محكمة مقاطعة هايلاند، في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث باغت رجال الشرطة الذين ركضوا خلفه.



وقال موقع "local12" إن غاريسون، البالغ من العمر 34 عاما، لا يزال طليقا بعد هروبه من حجز الشرطة بعد ظهر الثلاثاء.

يشار إلى أن المحكمة قضت بسجن غاريسون لمدة عام وغرامات تصل إلى 2500 دولار، بعدما أدين بحيازة مادة الميثامفيتامين المشددة.

 

 

 


المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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