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الخميس، 08-09-2022 06:53 م

مشاجرة بين أطباء أثناء اجراء عملية جراحية لمريض في الهند - فيديو

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الوكيل الإخباري - وقعت مشاجرة نادرة الحدوث بين أطباء داخل احدى المستشفيات في الهند أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى .

ونشأ الخلاف على دخول طبيب غرفة العمليات دون الزي الرسمي لغرفة العمليات كما تبين في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا في ارجاء العالم لمجموعة من الأطباء والممرضين داخل غرفة العمليات يجرون عملية جراحية لمريض مخدر كلياً ويبدو أن جسده مفتوح في منطقة البطن.

وخلع الطبيب الذي يجري العملية الماسك الذي يضعه على فمه وأرسل إشارات تحذير للطبيب الآخر وسط صيحات عالية تشبه المشاجرات التي تقع في الشوارع العامة بين المارة وليس في غرفة عمليات .

وقد تبين خلال مشاهدة الفيديو قيام عدد من الممرضات بمحاولة إنهاء الخلاف بين الأطباء خوفا من وقوع أي اشتباك بالايدي، قد يعرض حياة المريض المخدر للخطر .

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