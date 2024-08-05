لحظات تحبس الأنفاس طائرة أمريكية تسقط فوق ملعب غولف - فيديو

وقالوا إن الطائرة هبطت اضطراريا واصطدمت بمتجر المحترفين في مجمع "هاجين أوكس" للغولف، فيما لم يصب أي شخص آخر نتيجة للحادث.
ويجري التحقيق في سبب تحطم الطائرة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل.
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