لحظات تحبس الأنفاس طائرة أمريكية تسقط فوق ملعب غولف - فيديو

الوكيل الإخباري- تحطمت طائرة صغيرة، أمس الأحد، في مجمع "هاجين أوكس" للغولف، في مدينة ساكرامنتو بالولايات المتحدة الأميركية.



وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز "بايبر بي إيه 28"، عندما اضطرت للهبوط على ملعب الغولف جنوب مطار ماكليلان مباشرة.

pic.twitter.com/0Vuax40R1h Haggin Oaks surveillance footage shows how close a small plane got to hitting a golfer on a practice green during today's emergency landing >> https://t.co/wAhAa4PwWK August 5, 2024

وبحسب إدارة الإطفاء في ساكرامنتو، أصيب الطيار بإصابات طفيفة وتمكن من مغاردة مكان الحادث.

وقالوا إن الطائرة هبطت اضطراريا واصطدمت بمتجر المحترفين في مجمع "هاجين أوكس" للغولف، فيما لم يصب أي شخص آخر نتيجة للحادث.



ويجري التحقيق في سبب تحطم الطائرة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل.