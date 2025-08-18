أكبر طبيب في العالم يكشف سر عمره الطويل

في حديثه لـ"ناشيونال جيوغرافيك"، كشف تاكر أسرار حياته الطويلة، مؤكدًا أن:
السعي للمعرفة
العلاقات الاجتماعية القوية
الاستمتاع بالأشياء البسيطة
هي مفاتيح العمر الطويل.
كما شدد على أهمية المشي المنتظم، والتحفيز الذهني المستمر مثل القراءة والتواصل مع الأجيال الشابة.
رغم تعرضه للتمييز بسبب عمره، ينصح الجميع: "تجاهلوا الأحكام المسبقة.. واستمروا في التقدم."
وأضاف أن التطورات الطبية ساعدت كثيرًا في فهم الدماغ مع التقدم في العمر، لكنه حذّر من أثر التلوث البيئي على الصحة.
تجربته تمثل مصدر إلهام لملايين الأشخاص حول العالم حول كيفية التقدّم في السن بنشاط وصحة.
-
أخبار متعلقة
-
5 خطوات لتربية أطفال مستقلين بعيدا عن الاتكالية
-
4 نصائح لاختيار الحقيبة المدرسية المثالية قبل العودة إلى المدارس
-
رغم كراهيته له...امريكي يربح نصف مليون دولار من هذا المنتج!
-
غضب في العراق بعد إساءة مغنٍ لشاب من متلازمة داون – فيديو
-
مزاح أشعل غضبا واسعا.. ليبي يطلق أسدا على عامل مصري (فيديو)
-
تأثير الموسيقى على التعافي النفسي والبدني
-
هكذا خرج أصدقاء من مصعد معطّل في احدى الدول - فيديو
-
امرأة تركية تنتقم من زوجها بطريقة غريبة (فيديو)