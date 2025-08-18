الإثنين 2025-08-18 01:09 م
 

أكبر طبيب في العالم يكشف سر عمره الطويل

لل
الدكتور هوارد تاكر
 
الإثنين، 18-08-2025 12:01 م

الوكيل الإخباري-   لا يزال الدكتور هوارد تاكر، البالغ من العمر 103 أعوام، يمارس الطب بنشاط، ويُعدّ رسميًا أكبر طبيب ممارس في العالم، كما أنه أصبح نجمًا على تيك توك بـ100 ألف متابع.

اضافة اعلان


في حديثه لـ"ناشيونال جيوغرافيك"، كشف تاكر أسرار حياته الطويلة، مؤكدًا أن:
السعي للمعرفة
العلاقات الاجتماعية القوية
الاستمتاع بالأشياء البسيطة
هي مفاتيح العمر الطويل.


كما شدد على أهمية المشي المنتظم، والتحفيز الذهني المستمر مثل القراءة والتواصل مع الأجيال الشابة.


رغم تعرضه للتمييز بسبب عمره، ينصح الجميع: "تجاهلوا الأحكام المسبقة.. واستمروا في التقدم."


وأضاف أن التطورات الطبية ساعدت كثيرًا في فهم الدماغ مع التقدم في العمر، لكنه حذّر من أثر التلوث البيئي على الصحة.


تجربته تمثل مصدر إلهام لملايين الأشخاص حول العالم حول كيفية التقدّم في السن بنشاط وصحة.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ه

تكنولوجيا ميزة جديدة في أندرويد: نسخ احتياطي أكثر شمولًا لمجلدات الهاتف

منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير الاحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير الاحوال المدنية والجوازات

7ع

أخبار الشركات بدجت لتأجير السيارات تعزز أسطولها بسيارة تويوتا bZ4X الكهربائية اليابانية بالكامل

المقدم المتقاعد حمزة أحمد الشوابكة

أخبار محلية هُنا الأردُنّ

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزارة المياه تعلن معالجة مؤقتة لخط مياه الديسي وإعادة الضخ للمناطق تباعا

مت

طب وصحة قضم الخد من الداخل.. عادة شائعة قد تتحول لمشكلة صحية

لا

طب وصحة لهذا السبب - البيض مفيد للعينين

مسؤول فلسطيني يعلن تسلم حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين مسؤول فلسطيني يعلن تسلم حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة