أكبر طبيب في العالم يكشف سر عمره الطويل

الوكيل الإخباري- لا يزال الدكتور هوارد تاكر، البالغ من العمر 103 أعوام، يمارس الطب بنشاط، ويُعدّ رسميًا أكبر طبيب ممارس في العالم، كما أنه أصبح نجمًا على تيك توك بـ100 ألف متابع.

في حديثه لـ"ناشيونال جيوغرافيك"، كشف تاكر أسرار حياته الطويلة، مؤكدًا أن:

السعي للمعرفة

العلاقات الاجتماعية القوية

الاستمتاع بالأشياء البسيطة

هي مفاتيح العمر الطويل.



كما شدد على أهمية المشي المنتظم، والتحفيز الذهني المستمر مثل القراءة والتواصل مع الأجيال الشابة.



رغم تعرضه للتمييز بسبب عمره، ينصح الجميع: "تجاهلوا الأحكام المسبقة.. واستمروا في التقدم."



وأضاف أن التطورات الطبية ساعدت كثيرًا في فهم الدماغ مع التقدم في العمر، لكنه حذّر من أثر التلوث البيئي على الصحة.



تجربته تمثل مصدر إلهام لملايين الأشخاص حول العالم حول كيفية التقدّم في السن بنشاط وصحة.