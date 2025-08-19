الثلاثاء 2025-08-19 08:08 ص
 

انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، في الوقت الذي يفكر فيه المتعاملون في السوق في المحادثات الثلاثية المزمع عقدها بين موسكو وكييف وواشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى إنهاء العقوبات المفروضة على الخام الروسي.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.11%، إلى 66.53 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيلول التي ينقضي أجلها الأربعاء، 6 سنتات، أو 0.09%، إلى 63.36 دولارا للبرميل.

وهبطت عقود الخام الأميركي لشهر تشرين الأول، وهي أكثر نشاطا، 9 سنتات، أو 0.14%، إلى 62.61 دولارا للبرميل.

وسجلت الأسعار ارتفاعا بنحو 1% عند التسوية في الجلسة السابقة.

وفي أعقاب المحادثات التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومجموعة من الحلفاء الأوروبيين في البيت الأبيض الاثنين، قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وبدأ في الترتيب لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، على أن تعقبه قمة بين الرؤساء الثلاثة.
 
 
