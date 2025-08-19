انخفاض أسعار النفط عالميا

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.11%، إلى 66.53 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيلول التي ينقضي أجلها الأربعاء، 6 سنتات، أو 0.09%، إلى 63.36 دولارا للبرميل.
وهبطت عقود الخام الأميركي لشهر تشرين الأول، وهي أكثر نشاطا، 9 سنتات، أو 0.14%، إلى 62.61 دولارا للبرميل.
وسجلت الأسعار ارتفاعا بنحو 1% عند التسوية في الجلسة السابقة.
وفي أعقاب المحادثات التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومجموعة من الحلفاء الأوروبيين في البيت الأبيض الاثنين، قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وبدأ في الترتيب لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، على أن تعقبه قمة بين الرؤساء الثلاثة.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يستقر مع تركيز الأسواق على قمة أوكرانيا
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
النفط يتراجع بفعل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية
-
سعر الغاز يهبط لأدنى مستوى في 2025 بأوروبا
-
روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار
-
روسيا: تمديد تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري
-
ضعف عام في سوق الحديد وسط بيانات سلبية من الصين
-
الإسترليني يسجل مكاسب أمام الدولار ويتراجع أمام اليورو