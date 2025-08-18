الإثنين 2025-08-18 10:58 ص
 

رغم كراهيته له...امريكي يربح نصف مليون دولار من هذا المنتج!

الإثنين، 18-08-2025 10:29 ص

الوكيل الإخباري-   تمكّن الشاب الأميركي فرانسيسكو ريفيرا (26 عامًا) من تحقيق دخل سنوي يقارب 460 ألف دولار عبر بيع الشموع من خلال متجره الإلكتروني على منصة "إتسي"، رغم كراهيته وحساسيته تجاهها.

وقال ريفيرا في مقابلة مع شبكة "CNBC" إنه يعمل على متجره فقط نحو 20 دقيقة يوميًا، وقد يمتد إلى ساعتين عند تصميم عبارات جديدة أو متابعة الاتجاهات. وأضاف: "أحقق دخلاً لم أكن أحلم به، وأبذل جهداً أقل من أي وقت مضى".

 

 

