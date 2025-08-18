مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات

الوكيل الإخباري- نظمت عدد من المديريات والمراكز الشبابية، اليوم الاثنين، مجموعة من البرامج والأنشطة المتنوعة، التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم بمختلف القضايا المجتمعية، إلى جانب تفعيل دورهم الإيجابي في خدمة المجتمع المحلي.

واختتم في مركز شباب وشابات العريض، معسكر "التغير المناخي والاقتصاد الأخضر"، الذي تنفذه وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، تحت شعار: "عمان عاصمة الشباب العربي"، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، بمشاركة 25 شابة من الفئة العمرية 15–17 عاما.



وأكدت المدربة تغريد الجرامين أن المعسكر يأتي في إطار فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025، مشيرة إلى أهمية نقل المعرفة البيئية للمشاركات وتفعيل دور الشباب في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.



وتضمنت فعاليات المعسكر محاضرات تناولت محاور بيئية متعددة، شملت مفهوم البيئة وأنواع التلوث، وفهم قضية التغير المناخي وآثارها، والتعرف على أسبابه الأساسية ودور الإنسان في تسريعها، إلى جانب التعريف بظاهرة الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة وتأثيراتها على الهطول المطري والزراعة.



كما تخلل المعسكر جلسات تدريبية حول أسباب وتأثيرات تغير المناخ، بالإضافة إلى أنشطة عملية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية.



كما نفذ مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج، ورشة بعنوان: "دور الشباب في تحقيق السلم المجتمعي.. مجالاته في بناء السلم"، بمشاركة 30 شابا وشابة من الفئة العمرية 18 إلى 25 عاما.



وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وبناء قدراتهم، وترسيخ الإحساس بالمسؤولية لديهم، وتشجيعهم على التعاون الفعال في بيئات العمل المستقبلية.



من جهتها، عقدت مديرية شباب الكرك، بالتعاون مع مديرية صحة الأغوار الجنوبية، في مركز صحي غور المزرعة جلسة تعريفية بجائزة الحسين، بمشاركة عدد من أفراد المجتمع المحلي ورؤساء الجمعيات ضمن اللجنة الصحية للمركز.



وقدّمت الجلسة المدربة نجاح الجعارات، ضابط ارتباط للجائزة من وزارة الشباب، متناولةً محاور الجائزة وأهدافها في تعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، ودورها في دعم المبادرات الشبابية التي تحقق أثرًا مستدامًا على المجتمع.



ونظمت مديرية شباب محافظة إربد في مركز إربد الثقافي، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة.



وقال مساعد محافظ إربد الدكتور رامي عبيدات، خلال اللقاء، إن الجائزة أطلقت بهدف تحفيز جهود الأفراد والمؤسسات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي المتميز لخدمة المجتمعات المحلية، لافتاً إلى أن محافظة إربد تزخر بالمبادرات التطوعية الفردية والجماعية والمؤسسية.



وأضاف أن رؤية الجائزة ورسالتها تقوم على نشر ثقافة العمل التطوعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية، وتحفيز وتقدير المتميزين وتعميم قصص نجاحاتهم.



من جانبه، أكد مدير شباب إربد، الدكتور حمزة العقيلي، أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حرص على نهج التواصل مع أبناء المجتمع الأردني، مشيراً إلى أن الجائزة جاءت بمثابة موسم حصاد لجهود الشباب والمؤسسات التطوعية، وتكريماً لهم على ما قدموه من خدمات أثرت مجتمعاتهم المحلية.



واستعرض ضابط ارتباط الجائزة في إربد، خالد أبو زيد، المبادئ العامة للجائزة وشروط التقدم ومعايير التقييم وفئاتها



وانطلقت في مركز شباب وشابات الشونة الشمالية المدمج، فعاليات معسكر "التغير المناخي والاقتصاد الأخضر"، الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسف.



ويهدف المعسكر إلى تعزيز مشاركة الشباب في مواجهة تحديات التغير المناخي، وترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر، ورفع وعيهم وتزويدهم بمعارف وأدوات ليكونوا جزءاً فاعلا من الحل.



وتتضمن فعاليات المعسكر جلسات تدريبية حول مفاهيم التغير المناخي وأسبابه، وآثاره على الأفراد والمجتمعات والنظام البيئي، إضافة الى أنشطة تفاعلية حول دور الشباب في طرح حلول إبداعية لظاهرة التغير المناخي والتخفيف من آثارها.



وانطلقت في بيت شباب إربد فعاليات معسكر "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" الذي تنفذه مديرية شباب إربد بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025، بمشاركة 15 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية من (18–24) عاما، وبحضور مدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي.



وأوضح العقيلي أن المعسكر يأتي في إطار معسكرات الحسين للعمل والبناء لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وتنمية مهارات الشباب في التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط بكفاءة واقتدار في سوق العمل.



وأكد رئيس هيئة الإشراف على المعسكر، خالد أبو زيد، أهمية هذا المجال في تطوير قدرات الشباب وتوسيع آفاقهم الفكرية، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، ومنها إنتاج روبوتات بشرية قادرة على التواصل والتعبير عن المشاعر، وما يمثله ذلك من انعكاسات واسعة على مختلف مجالات الحياة.



ويهدف المعسكر الذي يستمر مدة 5 أيام، إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية والمهارات التطبيقية في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتنمية قدراتهم التقنية والابتكارية لتصميم حلول عملية تخدم المجتمع وسوق العمل، إلى جانب تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لديهم.



وفي الرمثا، عقد مركز شباب البويضة دورة حول التسويق الرقمي، تستمر ليومين، بمشاركة 25 شابا من الفئة العمرية 14 - 16 عاما.



وأشار المدرب الدكتور محمد الزعبي إلى تعريف التسويق الرقمي وأنواع السلع والخدمات التي يتم تسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.