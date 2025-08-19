الدولار يستقر مع تركيز الأسواق على قمة أوكرانيا

وارتفع مؤشر الدولار 0.31% إلى 98.122 مع احتلال التطورات الجيوسياسية مركز الصدارة، بعد أن أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن الولايات المتحدة ستساعد في ضمان أمن أوكرانيا في أي اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا.
وقالت تينا تينج المحللة المستقلة للأسواق في أوكلاند "في الوقت الحالي، تتوخى الأسواق الحذر"، إذ يقيم المتعاملون التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة العالمية.
وأضافت "الدولار يزداد قوة مقابل العملات الأخرى ولا يزال الإقبال على المخاطرة يقود الأسواق حاليا"، عازية ذلك إلى مؤشرات الأسهم التي سجلت مستويات قياسية مرتفعة.
واستقر اليورو عند 1.1667 دولار، مرتفعا 0.06% حتى الآن في التعاملات الآسيوية.
