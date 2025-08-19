تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

06:46 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر. اضافة اعلان





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 32 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 28، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الجمعة، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.