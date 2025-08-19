الثلاثاء 2025-08-19 08:09 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

العلم الأردني يرفرف في عمّان
العلم الأردني يرفرف في عمّان
 
الثلاثاء، 19-08-2025 06:46 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 32 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 28، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الجمعة، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

يغادر آلاف الفلسطينيين منازلهم في المناطق الشرقية من مدينة غزة خشية هجوم بري إسرائيلي وشيك، في ظل استمرار القصف المكثف على أحياء متفرقة من المدينة. واتجه النازحون نحو مناطق غربية وجنوبية من القطاع، ب

فلسطين 4 شهداء باستهداف خيمة نازحين في دير البلح

نفط

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يستقر مع تركيز الأسواق على قمة أوكرانيا

الاحتلال يعتقل 3 سيدات وشابا شرقي طولكرم

فلسطين الاحتلال يعتقل 3 سيدات وشابا شرقي طولكرم

الجامعة الأردنية

أخبار محلية فترة تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس تنتهي اليوم ولا تمديد

العلم الأردني يرفرف في عمّان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الذهب

أخبار محلية نقابة الذهب للأردنيين: احذروا هذه الطريقة بالشراء

وظائف

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة