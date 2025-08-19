تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 32 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 28، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الجمعة، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
-
أخبار متعلقة
-
إليكم تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت - تحذيرات
-
بدء تراجع الموجة الحارة اليوم وانحسارها السبت
-
الأرصاد تكشف حقيقة وجود موجة حارّة جديدة الأسبوع المقبل
-
تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة الخميس وأين سُجلت