مزاح أشعل غضبا واسعا.. ليبي يطلق أسدا على عامل مصري (فيديو)

الحادثة، التي لم يُحدد موقعها بدقة داخل ليبيا، اعتُبرت إهانة صريحة لكرامة الإنسان، ولا يمكن تصنيفها كمزاح، كما أكد ناشطون دعوا إلى تحقيق فوري ومحاسبة المسؤول.
الناشطة الليبية أميرة الغاوي شددت على أن الحادثة تعكس خللاً أخلاقيًا في التعامل مع العمالة الأجنبية، مشيرة إلى تعرضهم للاستغلال والإهانة بشكل متكرر.
ويحذر خبراء من تفشي ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في ليبيا، رغم وجود قرارات حكومية تمنع ذلك، إذ لا تزال الأسود والنمور تُستخدم كوسائل استعراض، ما يشكل خطرًا على السلامة العامة.
