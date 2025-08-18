الإثنين 2025-08-18 10:57 ص
 

4 نصائح لاختيار الحقيبة المدرسية المثالية قبل العودة إلى المدارس

تات
تعبيرية
 
الإثنين، 18-08-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب العام الدراسي الجديد، بدأت الأمهات في تجهيز مستلزمات المدرسة، وتأتي الحقيبة المدرسية في مقدمة الأولويات.

اضافة اعلان

 

ووفقًا لموقع charleskeith، هناك 4 عوامل رئيسية يجب مراعاتها عند اختيار الحقيبة:
الحجم المناسب:
يُحدد وفقًا للمرحلة الدراسية وجدول الطالب، ويُفضّل تجربة الحقيبة وضبط أشرطتها للتأكد من ملاءمتها وراحتها قبل الشراء.
الجودة والمتانة:
ينصح باختيار حقائب من القماش المتين أو النايلون المقاوم للماء، مع أشرطة مبطنة ومقابض قوية لتوزيع الوزن وتسهيل الاستخدام.
التنظيم الداخلي:
يفضّل أن تحتوي الحقيبة على عدة حجرات داخلية لترتيب الكتب والأدوات وتسهيل الوصول إليها، مما يساعد الطالب على التنظيم اليومي.
التصميم العصري:
يميل الطلاب لاختيار ما يواكب الموضة، لذا يُنصح بأن تتعاون الأم مع طفلها لاختيار حقيبة عملية ومناسبة لذوقه في آنٍ معًا.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هنةو

المرأة والجمال قبل السباحة... 6 خطوات أساسية لحماية شعرك من التلف

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية مشروع التكايا الأردني بغزة قدم أكثر من مليون وجبة ساخنة منذ بداية الأزمة

نهتنهه

طب وصحة بعد ضغط الامتحانات.. 7 عادات بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على استعادة النشاط

تع

المرأة والجمال 5 أقنعة طبيعية فعالة لمحاربة التجاعيد واستعادة نضارة البشرة

ةةىة

المرأة والجمال طريقة آمنة وسهلة لإزالة أظافر الأكريليك في المنزل دون تلف

شاب يعرض علب مساعدات إنسانية

فلسطين العفو الدولية تتهم إسرائيل باتباع سياسة تجويع متعمدة في غزة

تات

منوعات 4 نصائح لاختيار الحقيبة المدرسية المثالية قبل العودة إلى المدارس

إدارة السير

أخبار محلية ضبط سرعات تجاوزت ضعف المقررة على الطرق الخارجية



 
 





الأكثر مشاهدة