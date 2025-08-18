4 نصائح لاختيار الحقيبة المدرسية المثالية قبل العودة إلى المدارس

الوكيل الإخباري- مع اقتراب العام الدراسي الجديد، بدأت الأمهات في تجهيز مستلزمات المدرسة، وتأتي الحقيبة المدرسية في مقدمة الأولويات.

ووفقًا لموقع charleskeith، هناك 4 عوامل رئيسية يجب مراعاتها عند اختيار الحقيبة:

الحجم المناسب:

يُحدد وفقًا للمرحلة الدراسية وجدول الطالب، ويُفضّل تجربة الحقيبة وضبط أشرطتها للتأكد من ملاءمتها وراحتها قبل الشراء.

الجودة والمتانة:

ينصح باختيار حقائب من القماش المتين أو النايلون المقاوم للماء، مع أشرطة مبطنة ومقابض قوية لتوزيع الوزن وتسهيل الاستخدام.

التنظيم الداخلي:

يفضّل أن تحتوي الحقيبة على عدة حجرات داخلية لترتيب الكتب والأدوات وتسهيل الوصول إليها، مما يساعد الطالب على التنظيم اليومي.

التصميم العصري:

يميل الطلاب لاختيار ما يواكب الموضة، لذا يُنصح بأن تتعاون الأم مع طفلها لاختيار حقيبة عملية ومناسبة لذوقه في آنٍ معًا.