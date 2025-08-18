5 خطوات لتربية أطفال مستقلين بعيدا عن الاتكالية

الوكيل الإخباري- يواجه كثير من الآباء صعوبة في جعل أبنائهم يعتمدون على أنفسهم، إذ يتدخلون في كل تفاصيل حياتهم، من اختيار الملابس وحتى اتخاذ القرارات الشخصية، ما يؤدي إلى نشأة أطفال اتكاليين يفتقرون إلى الثقة والاستقلالية.

ولمساعدة الوالدين في هذا الجانب، استعرض موقع Mental Health Center Kids خمس خطوات فعّالة لتعزيز اعتماد الأطفال على أنفسهم:

1. الحوار حول المسؤوليات

تحدثوا مع أبنائكم بلغة واضحة عن واجباتهم، وفسّروا لهم أهمية المشاركة وتحمل المسؤولية. امدحوهم على كل إنجاز، كبيرًا كان أو صغيرًا، فذلك يُنمّي لديهم شعور الثقة والقدرة على الإنجاز.



2. منح مسؤوليات مناسبة للعمر

وزعوا المهام المنزلية والمدرسية بشكل يناسب أعمارهم وقدراتهم، ليتعلموا أهمية الالتزام وتنفيذ المهام وتحمل عواقب الإهمال.



3. إتاحة مساحة للاختيار

اسمحوا للأطفال باتخاذ قرارات بسيطة ضمن حدود آمنة، مثل اختيار وجبة الغداء أو ملابسهم اليومية، فذلك يعزز شعورهم بالاستقلال ويعلّمهم اتخاذ القرار.



4. مساعدتهم في تحديد الأهداف

شجّعوهم على وضع أهداف خاصة بهم، كتعلم مهارة أو اقتناء شيء يرغبون به. ساعدوهم في التخطيط للوصول للهدف، ما يعزز شعورهم بالمسؤولية وتنظيم الذات.



5. التعلم من الأخطاء

عند ارتكاب خطأ، تجنبوا التوبيخ، وبدلًا من ذلك، ناقشوا معهم ما حدث بهدوء. هذه الطريقة تساعد على بناء الثقة بالنفس، وتُطوّر مهارات التفكير وحل المشكلات.