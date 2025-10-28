طفل صيني يعلق داخل المصعد ويدعو: "يا رب افتح الباب.. أنا خائف"

الوكيل الإخباري- مقطع متداول من الصين: طفل يعلق داخل المصعد ومن شدة الخوف ظل يدعو قائلًا: "يا رب، أرجوك افتح الباب.. أنا خائف قليلًا، لكنني أعلم أنك معي"

