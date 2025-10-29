تعميم على جميع المدارس بشأن دفتر خدمة العلم - وثيقة

ووفق الكتاب الموجه من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي عيسى السميرات الى وزير التربية والتعليم طلب من الاخير الايعاز بالتعميم على المدارس بعدم طلب وثائق ورقية للتقديم على الخدمة من خلالهم والتقديم عليها الكترونيا عبر تطبيق سند ، حيث يمكن التقدم اليها من قبل صاحب العلاقة او احد الوالدين .
-
أخبار متعلقة
-
وزارة العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية
-
عامر المدادحة .. أردني مصاب بالتصلب اللويحي يناشد الضمان الاجتماعي وإدارته
-
صندوق المعونة: 5534 طلباً للمعونات الطارئة منذ إطلاق الخدمة إلكترونياً
-
أمانة عمان: نظام جديد يغلظ العقوبات على الاعتداءات على الحدائق ومرافقها الصحية
-
مواطنون رداً على رسوم الحرانة - العمري: الطريق نافذ .. ولماذا نتحمل رسوم إضافية ؟
-
عودة الروح للمدرجات في الدوري التصنيفي لكرة السلة
-
أسطوانات الغاز البلاستيكية في طريقها إلى منازل الأردنيين الشهر القادم
-
أهالي البارحة يشتكون مركز صحي الزهراوي.. ودعوات لاستحداث مركز شامل