الأربعاء 2025-10-29 09:40 ص
 

تعميم على جميع المدارس بشأن دفتر خدمة العلم - وثيقة

خدمة العلم
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-10-2025 09:25 ص

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  وجهت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كتابا الى وزارة التربية والتعليم اكدت فيه انه وضمن الجهود المبذولة من وزارة الاقتصاد الرقمي لتنفيذ التوجيهات في رقمنة الخدمات ، وبالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية قد انتهت من رقمنة اصدار دفتر خدمة العلم لاول مرة وخدمة طلب التأجيل والاعفاء ، بحيث اصبحت هذه الخدمة متاحة للمواطنين للحصول عليها الكترونيا من خلال تطبيق سند .

ووفق الكتاب الموجه من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي عيسى السميرات الى وزير التربية والتعليم طلب من الاخير الايعاز بالتعميم على المدارس بعدم طلب وثائق ورقية للتقديم على الخدمة من خلالهم والتقديم عليها الكترونيا عبر تطبيق سند ، حيث يمكن التقدم اليها من قبل صاحب العلاقة او احد الوالدين . 

اضافة اعلان

 


Image1_1020252992450864502322.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية اجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية لمناقشة تحسين خدمات النقل الجامعي

1

منوعات "كسوف القرن"..قريباً في مصر

خدمة العلم

خاص بالوكيل تعميم على جميع المدارس بشأن دفتر خدمة العلم - وثيقة

ى

منوعات طعن على متن طائرة يحوّل رحلة من شيكاغو إلى فرانكفورت لكابوس - فيديو

البرنامج التدريبي الخاص بمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية الجدد

أخبار محلية وزارة العمل تطلق البرنامج التدريبي الخاص بالمفتشين الجدد

فا

منوعات فرشة تنظيف تتسبب في صلع طفلة بريطانية

دخان يتصاعد إثر غارات إسرائيلية على مخيم البريج

فلسطين 63 شهيدا بينهم 24 طفلا في غارات للاحتلال على منازل وخيام نازحين في غزة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يعقد جلسته الثانية عشرة في المحافظات بمحافظة العاصمة اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة