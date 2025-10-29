تعميم على جميع المدارس بشأن دفتر خدمة العلم - وثيقة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجهت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كتابا الى وزارة التربية والتعليم اكدت فيه انه وضمن الجهود المبذولة من وزارة الاقتصاد الرقمي لتنفيذ التوجيهات في رقمنة الخدمات ، وبالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية قد انتهت من رقمنة اصدار دفتر خدمة العلم لاول مرة وخدمة طلب التأجيل والاعفاء ، بحيث اصبحت هذه الخدمة متاحة للمواطنين للحصول عليها الكترونيا من خلال تطبيق سند .



ووفق الكتاب الموجه من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي عيسى السميرات الى وزير التربية والتعليم طلب من الاخير الايعاز بالتعميم على المدارس بعدم طلب وثائق ورقية للتقديم على الخدمة من خلالهم والتقديم عليها الكترونيا عبر تطبيق سند ، حيث يمكن التقدم اليها من قبل صاحب العلاقة او احد الوالدين .

