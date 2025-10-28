عامر المدادحة .. أردني مصاب بالتصلب اللويحي يناشد الضمان الاجتماعي وإدارته

ويعاني المدادحة من مرض التصلب اللويحي، الذي تسبب له بعجز كلي وجعله غير قادر على أداء أبسط مهامه اليومية أو الحركة دون مساعدة.
وكان عامر، وهو خريج الجامعة الأردنية وحاصل على درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية، قد بدأ مشواره العملي بعد سنوات من الاجتهاد والدراسة، قبل أن يتفاجأ بتطور حالته الصحية وتدهور وضعه بشكل سريع.
ورغم أن اللجنة الطبية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رفضت منحه راتباً تقاعدياً بدعوى أنه كان قد شُخِّص بالمرض قبل اشتراكه في الضمان، إلا أن عائلته تؤكد أن أعراض المرض لم تكن قد ظهرت عند اشتراكه، وأن حالته الصحية كانت مستقرة في ذلك الوقت.
وتطالب العائلة إدارة الضمان الاجتماعي بإعادة النظر في القرار، مراعاةً للجانب الإنساني، ولأن عامر اليوم عاجز تماماً ويعيش ظروفاً مأساوية لا تسمح له بتحمل أعباء الحياة والعلاج دون دعم مادي ثابت.
