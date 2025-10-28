الثلاثاء 2025-10-28 07:02 م
 

عامر المدادحة .. أردني مصاب بالتصلب اللويحي يناشد الضمان الاجتماعي وإدارته

عامر المدادحة .. أردني مصاب بالتصلب اللويحي يناشد الضمان الاجتماعي وإدارته
عامر المدادحة .. أردني مصاب بالتصلب اللويحي يناشد الضمان الاجتماعي وإدارته
 
الثلاثاء، 28-10-2025 06:08 م
الوكيل الإخباري- ناشدت عائلة الشاب عامر المدادحة، البالغ من العمر 38 عاماً، إدارة الضمان الاجتماعي بالنظر بعين الرحمة والإنسانية إلى حالته الصحية الصعبة ومنحه راتباً تقاعدياً يعينه على مواجهة مرضه وتكاليف علاجه.اضافة اعلان


ويعاني المدادحة من مرض التصلب اللويحي، الذي تسبب له بعجز كلي وجعله غير قادر على أداء أبسط مهامه اليومية أو الحركة دون مساعدة.

وكان عامر، وهو خريج الجامعة الأردنية وحاصل على درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية، قد بدأ مشواره العملي بعد سنوات من الاجتهاد والدراسة، قبل أن يتفاجأ بتطور حالته الصحية وتدهور وضعه بشكل سريع.

ورغم أن اللجنة الطبية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رفضت منحه راتباً تقاعدياً بدعوى أنه كان قد شُخِّص بالمرض قبل اشتراكه في الضمان، إلا أن عائلته تؤكد أن أعراض المرض لم تكن قد ظهرت عند اشتراكه، وأن حالته الصحية كانت مستقرة في ذلك الوقت.

وتطالب العائلة إدارة الضمان الاجتماعي بإعادة النظر في القرار، مراعاةً للجانب الإنساني، ولأن عامر اليوم عاجز تماماً ويعيش ظروفاً مأساوية لا تسمح له بتحمل أعباء الحياة والعلاج دون دعم مادي ثابت.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الزيود: خطاب جلالة الملك رسم خارطة طريق للعمل الوطني في مختلف القطاعات

أخبار محلية الزيود: خطاب جلالة الملك رسم خارطة طريق للعمل الوطني في مختلف القطاعات

الذهب يواصل الارتفاع محلياً في التسعيرة الرابعة

اقتصاد محلي الذهب يواصل الارتفاع محلياً في التسعيرة الرابعة

وزارة النقل تبحث آليات المضي في تنفيذ مشروع القطار الخفيف بين عمّان والزرقاء

أخبار محلية وزارة النقل تبحث آليات المضي في تنفيذ مشروع القطار الخفيف بين عمّان والزرقاء

مجمع اللغة العربية يعقد مؤتمره السنوي

أخبار محلية مجمع اللغة العربية يعقد مؤتمره السنوي

ل

أخبار محلية رئيس جامعة الحسين بن طلال يوجّه بإدراج مضامين خطاب العرش في مساق التربية الوطنية

ل

أخبار محلية انطلاق أعمال مؤتمر المدن المستدامة في عمان

g

عربي ودولي بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تنفيذ مشاريع مستدامة في غزة

عامر المدادحة .. أردني مصاب بالتصلب اللويحي يناشد الضمان الاجتماعي وإدارته

خاص بالوكيل عامر المدادحة .. أردني مصاب بالتصلب اللويحي يناشد الضمان الاجتماعي وإدارته



 
 





الأكثر مشاهدة