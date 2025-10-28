الذهب يواصل الارتفاع محلياً في التسعيرة الرابعة

وبحسب النقابة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر تداولاً بين المواطنين، بمقدار 60 قرشاً عن التسعيرة السابقة، ليبلغ 80.7 ديناراً للغرام، مقابل 77.3 ديناراً للشراء.
وتالياً التسعيرة:
