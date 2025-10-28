الثلاثاء 2025-10-28 07:01 م
 

الذهب يواصل الارتفاع محلياً في التسعيرة الرابعة

الثلاثاء، 28-10-2025 06:43 م
الوكيل الإخباري-  واصل الذهب ارتفاعه في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، وفق التسعيرة الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، حيث سجلت الأسعار زيادة جديدة في التسعيرة الرابعة.اضافة اعلان


وبحسب النقابة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر تداولاً بين المواطنين، بمقدار 60 قرشاً عن التسعيرة السابقة، ليبلغ  80.7 ديناراً للغرام، مقابل 77.3 ديناراً للشراء.

وتالياً التسعيرة: 


Image1_10202528184251585903490.jpg
 
 
